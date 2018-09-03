Daisy Garden Resort

👉Fethiye Ölüdeniz’de 5 Gün Her Şey Dahil Tatil 499TL! 0-12 Yaş Ücretsiz. ⚠️ Son Gün Pazartesi..

Daisy Garden Resort ile evinizin konforunu yaşayacağınız bir tatil sizleri beklemekte. 6.500 m²'lik bir alanda 3.500 m² üzerine inşaa edilmiş, çam ağaçları içinde tatilin doğru adresi.Daisy Garden Resort çam ormanları içinde Güney Ege ve Akdeniz’in kesişme noktası olarak kabul edilen Ölüdeniz’in, mavinin tüm tonlarıyla süslenmiş turkuaz sularının doyumsuz manzarasına karşı adeta kendinizi antik Lykia’nın ortasında bulacağınız muhteşem bir deniz seyir zevki sunmaktadır.